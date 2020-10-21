إصابة الفنانة الكوميدية بدرية طلبة بأزمة صحية مفاجئة.. صورة

الوكيل الاخباري - نشرت الفنانة المصرية بدرية طلبة على حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" منشوراً كشفت من خلاله مرورها بأزمة صحية، حيث طلبت من جمهورها الدعاء لها.

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ولم يخل إعلان الممثلة الكوميدية "بدرية" عن إصابتها من الفكاهة، حيث أكدت أنه برد عادي لا شبهة لكورونا فيه، فكتبت في المنشور قائلة: "دعواتكم ليا بالشفاء من فضلكم، دور برد ابن حلال خالي من أي شبهات، برد عادي من بتاع زمان الحمد لله، تعبانة جدًا".

يشار إلى أن الفنانة بدرية شاركت في موسم رمضان الماضي 2020، كضيفة شرف في مسلسل "سكر زيادة" الذي قامت ببطولته الفنانة نادية ‏الجندي ونبيلة عبيد، وكذلك مسلسل "ونحب تاني ليه"، من بطولة ياسمين عبد العزيز وشريف منير وكريم فهمي وسوسن بدر وإيهاب فهمي، كما شاركت بمسلسل "البرنس"، وهو من بطولة الفنان محمد رمضان‎.‎

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