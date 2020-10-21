الأربعاء 21-10-2020
الوكيل الاخباري

التربية : العمل عن بعد للمعلمين والعاملين في مركز الوزارة والمديريات

تجاوب سريع من كهرباء إربد لمساعدة مواطن - فيديو

هل سيسمح بإقامة صلاة الجمعة هذا الأسبوع؟

هياجنة : اخترنا الجمعة لعدم تأثير الحظر على الدخل القومي

ألمانيا: 39 وفاة و 7595 إصابة جديدة بكورونا

وزارة الصحة: أكثر من مليوني مستخدم لتطبيق أمان

الرصيفة .. إغلاق مصنع حلويات بالشمع الأحمر

أوامر دفاع قادمة بسبب كورونا

أسعار الذهب الأربعاء 21/10/2020

ضباب وانخفاض على الحرارة.. الأربعاء




الأربعاء، 21-10-2020 11:18 ص

إصابة الفنانة الكوميدية بدرية طلبة بأزمة صحية مفاجئة.. صورة

201912302328359R2


الوكيل الاخباري - نشرت الفنانة المصرية بدرية طلبة على حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" منشوراً كشفت من خلاله مرورها بأزمة صحية، حيث طلبت من جمهورها الدعاء لها.

اضافة اعلان

ولم يخل إعلان الممثلة الكوميدية "بدرية" عن إصابتها من الفكاهة، حيث أكدت أنه برد عادي لا شبهة لكورونا فيه، فكتبت في المنشور قائلة: "دعواتكم ليا بالشفاء من فضلكم، دور برد ابن حلال خالي من أي شبهات، برد عادي من بتاع زمان الحمد لله، تعبانة جدًا".

 

يشار إلى أن الفنانة بدرية شاركت في موسم رمضان الماضي 2020، كضيفة شرف في مسلسل "سكر زيادة" الذي قامت ببطولته الفنانة نادية ‏الجندي ونبيلة عبيد، وكذلك مسلسل "ونحب تاني ليه"، من بطولة ياسمين عبد العزيز وشريف منير وكريم فهمي وسوسن بدر وإيهاب فهمي، كما شاركت بمسلسل "البرنس"، وهو من بطولة الفنان محمد رمضان‎.‎

 

A post shared by Badria Tolba بدرية طلبة (@badriatolbaofficial) on

لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
238734_0

معلومات تكشف لأول مرة عن شقيق ياسمين صبري.. فيديو

375099

تسجيل صوتي يكشف تفاصيل الوعكة الصحية لـ زوج أحلام

image0 (78)

الموت يفجع هيا الشعيبي بسبب كورونا

5f8e98af42360415895ad173

اصابة النجم العالمي جيف بريدجز بسرطان الغدد الليمفاوية

1341281_0 (1)

روبرت ريدفورد يُفجع بوفاة إبنه بعد معاناة مع السرطان

640x480

ناصيف زيتون يعلن مفاجأة سارة لمحبيه

أخبار متعلقة
645x344---1539097250193

النجم التركي مراد علمدار مهدد بالسجن 12 عاما لسبب صادم !

received_769878963785562_copy_1932x1288_840385_highres

الموت يفجع الفنانة المغربية دنيا بطمة

10201725162713

صورة جديدة للفنانة ياسمين صبري تثير الجدل.. شاهد

271809_0

شاهد.. هذا ما فعلته هنا الزاهد في الذكرى الأولى لوفاة طلعت زكريا

301788_0

باسل خياط ينشر صور جديدة برفقة ابنته.. شاهد

9704911-892798157

كاظم الساهر يتصدر غلاف مجلة عالمية.. شاهد