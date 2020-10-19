سلاف فواخرجي تنضم الى اسرة الكندوش

الوكيل الإخباري _ كشفت الفنانة السورية سلاف فواخرجي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" عن استعدادها للمشاركة في مسلسل البيئة الشامية "الكندوش" .

اضافة اعلان



وقد اشارت الى انها سعيدة بالمشاركة في هذا المسلسل الذي سيجمعها من جديد بالفنان السوري القدير أيمن زيدان .

حيث انها نشرت صورة لها جمعتها بزيدان من آخر عمل درامي اجتمعا فيه وارفقتها بتعليق قالت فيه : "مع الرجل الشجاع الذي ليس له نهاية، مجددا، الكندوش قريبا".

إلا أنها لم تذكر اسم الشخصية التي ستجسدها في المسلسل.

المصدر : فوشيا

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





