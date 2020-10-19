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الإثنين، 19-10-2020 03:19 م

سلاف فواخرجي تنضم الى اسرة الكندوش

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الوكيل الإخباري _  كشفت الفنانة السورية سلاف فواخرجي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" عن استعدادها للمشاركة في مسلسل البيئة الشامية "الكندوش" .

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وقد اشارت الى انها سعيدة بالمشاركة في هذا المسلسل الذي سيجمعها من جديد بالفنان السوري القدير أيمن زيدان .

 

حيث انها نشرت صورة لها جمعتها بزيدان  من آخر عمل درامي اجتمعا فيه وارفقتها بتعليق قالت فيه : "مع الرجل الشجاع الذي ليس له نهاية، مجددا، الكندوش قريبا".

 

إلا أنها لم تذكر اسم الشخصية التي ستجسدها في المسلسل.

 

المصدر : فوشيا 

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