سلاف فواخرجي تنضم الى اسرة الكندوش

الوكيل الإخباري _ كشفت الفنانة السورية سلاف فواخرجي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" عن استعدادها للمشاركة في مسلسل البيئة الشامية "الكندوش" .
وقد اشارت الى انها سعيدة بالمشاركة في هذا المسلسل الذي سيجمعها من جديد بالفنان السوري القدير أيمن زيدان .
حيث انها نشرت صورة لها جمعتها بزيدان من آخر عمل درامي اجتمعا فيه وارفقتها بتعليق قالت فيه : "مع الرجل الشجاع الذي ليس له نهاية، مجددا، الكندوش قريبا".
إلا أنها لم تذكر اسم الشخصية التي ستجسدها في المسلسل.
المصدر : فوشيا
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