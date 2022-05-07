السبت 07-05-2022
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السبت، 07-05-2022 04:22 م

سيف نبيل يدخل عالم التمثيل

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الوكيل الإخباري - يدخل النجم سيف نبيل عالم الدراما من بابه العريض مع المنتج جمال سنان / Eagle Films، في أول تجربة تمثيلية له، بعد النجاح الساحق الذي حققه في عالم الغناء.

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تجربة جديدة ستكون تحدياً مختلفاً يجمع الشركة بسيف، ليقدما مادة درامية اجتماعية تقوم على التراجيدي والأكشن.


وبدأ التحضير لهذا العمل قبل أشهر، لتنطلق عمليات التصوير قريباً جداً.


سيف والمنتج جمال سنان التقيا مراراً بين بيروت ودبي، وقد تم الاتفاق بينهما وبدأت التحضيرات الجدية لتنفيذ المسلسل.

 

وستعلن الشركة قريباً عن بعض المفاجآت الكبيرة التي تخصّ العمل المرتقب.

 

صوت بيروت انترناشونال 

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