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الإثنين، 19-07-2021 03:35 م

​سيف نبيل يطرح ​ما أقدر أنساك - فيديو

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الوكيل الإخباري - طرح الفنان العراقي سيف نبيل اغنيته الجديدة "ما أقدر أنساك" التي صورها على طريقة الفيديو كليب، وذلك على قناته الخاصة عبر يوتيوب، تحت إدارة المخرج اللبناني سعيد الماروق.

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ويقول مطلع الأغنية: "ماريدك تنـسى العشـرة، قلبـي يحبــك لتخسـرة، من العالــم كلـة بأســرة حبيتـك، تزيد بكل زعلــة حلاتك، يـل فاهمنـي بنظـراتك، ياعمـري لك وحياتك حبيتــك .


يُذكر أن سيف نبيل يواصل حصد نجاحه في ديو "ممكن" الذي شاركته فيه الفنانة اليمنية بلقيس، وهو من كلمات سيف الفارس وألحان سيف نبيل وايضا توزيع عمر صباغ.

 

 

 

المصدر - الفن 

 




 

 


 

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