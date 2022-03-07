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الإثنين، 07-03-2022 02:44 م

سيف نبيل يعيش قصة حب - فيديو

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الوكيل الإخباري - يستعد الفنان العراقي سيف نبيل لإطلاق أغنية جديدة بعنوان "قصة حبنا" وذلك يوم الخميس المقبل عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب.

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وظهر سيف نبيل بمقطع فيديو قصير من داخل الاستديو برفقة شقيقه ومدير أعماله أمير نبيل مشوقاً متابعيه للأغنية ومؤكداً انه انتهى من تسجيلها ويضع اللمسات الأخيرة عليها.

 

وتمنى المتابعون أن تكون الأغنية تعبر عن حالته الشخصية خاصة أنه اعترف مؤخراً في إحدى حلقات "عراق أيدول" أن كتابته للأغاني العاطفية والرومانسية وتلحينه لها لم يأتي من فراغ.

 

 

 

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