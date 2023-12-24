سيمون تتحدث عن تعاونها مع غادة عبد الرازق

الوكيل الإخباري - أكدت الفنانة سيمون أنها بدأت تصوير مسلسل "صيد العقارب" مع الفنانة غادة عبدالرازق الذي تنافس به في موسم رمضان المقبل 2024، معربة عن سعادتها للغاية بوجودها في هذا العمل، بالتعاون الأول بينهما.

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وأضافت في تصريحات صحافية أنه كان من المفترض أن تلتقي غادة عبدالرازق منذ فترة طويلة وتتعاونا في أكثر من عمل سابق، لكن لم تسمح الفرصة بذلك، حتى لعبت الصدفة دورها في هذا العمل.



وأوضحت أنَّ غادة رشحتها للمشاركة فيه وكان هناك اتفاق بين المخرج أحمد حسن والمؤلف باهر دويدار والإنتاج على مشاركتها في المسلسل.

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