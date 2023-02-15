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الأربعاء، 15-02-2023 04:02 م

شاكيرا تحتفل بيوم الحب بأغنية انتقامية لبيكيه

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الوكيل الإخباري- احتفلت المغنية الكولومبية شاكيرا بعيد الحب على طريقتها الخاصة، ولم تتردد في مواصلة الانتقام من حبيبها السابق ووالد ابنيها جيرارد بيكيه.

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وفي التفاصيل، فقد نشرت شاكيرا على صفحتها الخاصة عبر انستغرام مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تغني أغنية Kill Bill للمغنية SZA، بينما تمسح أرضية مطبخها. اسم الأغنية مستوحى من فيلم Kill Bill، حيث تلعب الممثلة أوما ثورمان Uma Thurman دورThe Bride- تريد الانتقام من صديقها السابق المسمى بيل بقتله.


تقول كلمات الأغنية: "قد أقتل صديقي السابق، وليس أفضل فكرة، وصديقته الجديدة التالية، كيف سأصل إلى هنا؟ قد أقتل حبيبي السابق، وما زلت أحبه رغم ذلك، أفضِّل أن أكون في السجن بدلاً من أن أكون بمفردي".

 

لها

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