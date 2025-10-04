فيديو مؤثر لمصطفى قمر يعتذر لطفلة فلسطينية يشعل مواقع التواصل

الوكيل الإخباري- أثار مقطع فيديو للفنان المصري مصطفى قمر وهو يعتذر لطفلة فلسطينية صغيرة، تفاعلًا واسعًا، بعدما تخطى المليون مشاهدة خلال أقل من 24 ساعة على نشره عبر "فيسبوك" من قبل المصورة بسنت صفوت.

وتظهر الطفلة (5 سنوات) وهي تحمل وردة وتحاول تقديمها لقمر خلال حفل "دعم العائلات الفلسطينية" الذي أقامته السفارة التركية في القاهرة، بينما كان منشغلًا بالحديث مع الحضور. وبعد أن لم ينتبه لها في البداية، لاحظ الأمر لاحقًا، فقام باحتضانها وقبّل رأسها وقدّم لها اعتذارًا مؤثرًا.



وشارك مصطفى قمر في الحفل تطوعًا، مقدّمًا مجموعة من أغانيه الوطنية، وظهر وهو يرتدي الوشاح الفلسطيني، في مشهد حظي بإشادة كبيرة من الجمهور.



