فيديو مؤثر لمصطفى قمر يعتذر لطفلة فلسطينية يشعل مواقع التواصل

وتظهر الطفلة (5 سنوات) وهي تحمل وردة وتحاول تقديمها لقمر خلال حفل "دعم العائلات الفلسطينية" الذي أقامته السفارة التركية في القاهرة، بينما كان منشغلًا بالحديث مع الحضور. وبعد أن لم ينتبه لها في البداية، لاحظ الأمر لاحقًا، فقام باحتضانها وقبّل رأسها وقدّم لها اعتذارًا مؤثرًا.
وشارك مصطفى قمر في الحفل تطوعًا، مقدّمًا مجموعة من أغانيه الوطنية، وظهر وهو يرتدي الوشاح الفلسطيني، في مشهد حظي بإشادة كبيرة من الجمهور.
