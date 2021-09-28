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الثلاثاء، 28-09-2021 10:28 ص

شاهد...أبشع صورة لكارينا كابور تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

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الوكيل الإخباري - تصدرت صورة للممثلة الهندية كارينا كابور مواقع التواصل الاجتماعي منذ ساعات قليلة .

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الا ان هذه الصورة لم تكن حديث المتابعين بسبب جمال النجمة المعروفة او بسبب اطلالاتها بل لان المصور التقطها لها خلال حديثها وقيامها بحركات في وجهها فظهرت هي بشكل لا يناسبها حتى ان محبوها أكدوا ان هذه الصورة هي أبشع صورة التقطت لكارينا كابور طوال مسيرتها على الرغم انه ان تم التركيز على ملامحها كعينيها او خدودها فيتبين انها فعلاً جميلة الجميلات لا تحتاج لأي تغيير في وجهها.

 

المصدر - الفن 

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