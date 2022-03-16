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الأربعاء، 16-03-2022 03:08 م

شاهد..أحمد زاهر يشوق الجمهور للحلقة الأخيرة من سوشيال

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الوكيل الإخباري - شوق الممثل المصري أحمد زاهر متابعيه للحلقة الأخيرة من مسلسله "سوشيال" بنشره صورتين من الكواليس وذلك عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي.

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وعلق أحمد زاهر ، على الصورة قائلا: " ياترى رانيا ماتت ولا هتعيش ؟ و لو ماتت شهاب هيقدر يكمل ولا دي النهاية اتفرجوا علي الحلقة الأخيرة من مسلسل سوشيال النهارده علي قناة الحياة الساعة ٩ مساء ".

 

الجدير بالذكر أن أحداث المسلسل تدور في إطار اجتماعي حول مخاطر السوشيال ميديا، وينتمي إلى نوعية المسلسلات ذات الـ 15 حلقة.

 


 

 

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