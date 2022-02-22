شاهد - أول تعليق لسينتيا كرم بعد التنمر على شكلها

الوكيل الإخباري - بعد تعرّضها للتنمّر بسبب ظهورها الطبيعي الجميل على التلفزيون، ردّت الفنانة سينتيا كرم على ذلك بتعليق ذكي وحاسم، مؤكدةً أن الانتقادات التي طاولتها محقة لأنها بدت في الصورة على طبيعتها بشعرها المنفوش ومن دون مكياج.

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وأكدت سينتيا خلال استضافتها في برنامج "بدون فيلتر" أن الضجة التي رافقت إطلالتها في اللقاء طبيعية ومُحقة، قائلةً: "وقت الولد يخلق بمجتمع كله من البلاستيك ومزيف والصورة بتعبّر عن شي والحقيقة بتعبّر عن شي تاني كيف بدّك ياه يكون؟!".

وأضافت: "أنا ما بزعل بس ضروري أنه نفسر لهم أنا مَن اختار أن يبقى شكلي هكذا، أنا فخورة بسنواتي الـ41، فخورة بالتجاعيد في وجهي لأنها تعبّر عن كمية الضحك في حياتي والتعابير في وجهي، لا يهمّني شكلي ولا يهمّني مظهري".





لها