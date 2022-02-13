شاهد.. أول ظهور لابنة ظافر العابدين مع والديها

الوكيل الإخباري - ظافر العابدين، النجم التونسي، فاجأ جمهوره في تونس اليوم بالحضور برفقة ابنته "ياسمين" وزوجته البريطانية جوان، على السجادة الحمراء في العرض الخاص لفيلم "غدوة"، وخطفت ابنته الأنظار بسبب ظهورها الأول أمام الكاميرات.





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واحتفل الفنان ظافر العابدين اليوم بعرض فيلمه "غدوة" في تونس بحضور عدد من الفنانين وعلى رأسهم الفنانة درة بوشوشة، ولكن المفاجأة كانت في حضوره برفقة أسرته على السجادة الحمراء، وعلى رأسهم ابنته "ياسمين" والتي رافقت والديها على السجادة الحمراء واحتفلت معهما بعرض الفيلم لأول مرة في تونس، وخطفت ابنة ظافر العابدين الأنظار بظهورها الأول أمام الكاميرات، وكذلك لمرحها على السجادة الحمراء وجمالها.

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