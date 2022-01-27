الخميس 27-01-2022
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الخميس، 27-01-2022 02:00 م

شاهد- إعلامي يقف إحتراما لـ منى زكي

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الوكيل الإخباري - وجه الإعلامي المصري إبراهيم عيسى خلال تقديمه برنامجه "حديث القاهرة" رسالة دعم للممثلة منى زكي بعد سلسلة الإنتقادات التي طالتها بسبب مشهدٍ لها في فيلمها الأخير "أصحاب ولا أعز" الذي إعتبره الكثيرين خادش للحياة.

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وقال إبراهيم عيسى: "وإحنا بنتكلم عن الفن لازم نعرف إنه دور تنويري وجداني مهم جدا، ولما نتكلم عن فنانة لازم نُعلي من إحترامها كإنسانة وفنانة تمثل قيمة عظيمة في الفن المصري وحياتنا."

 

وتابع عيسى طالباً من منى زكي بأن لا تحزن ولا تغضب واصفاً هذه الهجمة أنها مدروسة ومخططة وأضاف :"لك كل المنى أيتها الذكية."

 

 

 

 

الفن

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