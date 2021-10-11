الفنانة اللبنانية إليسا تحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات - صورة

الوكيل الإخباري - حصلت الفنانة اللبنانية إليسا على الإقامة الذهبية في الإمارات العربية.
وضجت مواقع التواصل الإجتماعي بصورها التي نشرها المتابعين لها أثناء تلقيها الإقامة الذهبية.
كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لإليسا وهي تلبي دعوة المدير التنفيذي لأحد الفنادق في دبي على الغداء، بعد حصولها على الإقامة الذهبية.
وكانت إليسا قد شاركت متابعيها بصورة لها في صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي وقد ذهل متابعوها بجمالها وإطلالتها، ولكنهم لاحظوا في الوقت نفسه أنها بدت أصغر سناً وأنها قد خضعت لبعض التعديلات التجميلية في وجهها.
#إليسا تحصل على الإقامة الذهبية في #دبي بالإضافة إلى بطاقة السعادة. @elissakh #UAE #اليسا #ملكة_الاحساس #Elissa #elissa #ملكة_الانوثة #ملكة_الفخامة #ملكة_الاناقة #ملكة_القلوب💕 pic.twitter.com/wILjmzJxrO— Mashael (@Mashael198711) October 8, 2021
المصدر - الفن
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