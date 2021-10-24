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الأحد، 24-10-2021 11:26 ص

شاهد ...إليسا ترتدي درعا واقيا ضد الرصاص في حفلها الاول في العراق

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الوكيل الإخباري - انتشرت اخبار تفيد بأن الفنانة اليسا ارتدت درعا واقيًا ضد الرصاص خلال حفلها الأخير الذي أحيته في العراق.

وتداول رواد Twitter صورًا لها من الحفل أظهر انها ارتدت درعًا تم تصميمه خصيصا لها من قبل شركة ألمانية، وعلقوا قائلين: "إليسا لابسة درع ضد الرصاص في حفلة بغداد.

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الا ان اليسا ردت على أخبار ارتداء الدرع الواقي من الرصاص عبر "تويتر" قائلة: "درع واقي؟؟؟؟ ولاووو"





 

المصدر -لبنان 24 

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