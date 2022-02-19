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السبت، 19-02-2022 02:51 م

شاهد..إليسا تواجه الكثير من الانتقادات القاسية بسبب فيديو

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الوكيل الإخباري - لا يزال حفلة النجمة إليسا الأخير على متن سفينة "ستارز أون بورد"، ضمن حفلات "عيد الحب" محط إهتمام الجمهور، وتعرضت بسبب عفويتها وتلقائيتها للكثير من الانتقادات والاتهامات المزعجة في الساعات الأخيرة، على خلفية طردها لأحد المعجبين عن المسرح.

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ووسط الضجة الحاصلة بعد تسريب المقطع، كتبت إليسا بكل ثقة: "مرارا وتكرارا، لجميع الحاقدين.. موتوا بغيظكم!!.. أفضل الحفلات على الإطلاق وسعيدة مهما قلتم وفعلتم.. ولكل محبيني: أحبكم أكثر مما تتخيلون".

 

واتهم العديد من المشاهدين إليسا بالغرور وبأنها سيئة الطباع من جمهورها وذلك بعدما أقدم شاب من الحضور على الصعود بكل هدوء واحترام على المسرح لتقديم الورود لإليسا، ليفاجأ بغضبها عليه بشكل مباشر، قبل أن تأخذ منه الورود قائلة: "ما بقى حدا يطلع على المسرح، هاخدها هالمرة وخلص"، وهو ما عرضها للكثير من الانتقادات القاسية.

 


لها 

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