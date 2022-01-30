بعد خلاف وقطيعة 7 سنوات.. اليسا ومروان خوري معاً من جديد - صورة

الوكيل الإخباري - شارك الفنان اللبناني مروان خوري صورة جمعته بمواطنته النجمة إليسا توّثق ظهورهما العلني الأول بعد قطيعة استمرت 7 سنوات.



وقال معلقاً في حسابه الرسمي على تطبيق إنستغرام": "اللقاء المنتظر طويلاً مع نجمتنا المشعة إليسا. أغاني كثيرة قيد التحضير".

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وكانت الفنانة المصرية إسعاد يونس دعت خوري وإليسا خلال حلولهما ضيفي برنامجها "صاحبة السعادة" على التوالي إلى الصلح في مبادرة قبلاها.





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