الأحد 30-01-2022
الوكيل الاخباري

الملكة للملك: لقلبي ملك

مكرهة صحية في الأغوار الشمالية- صورة

المركزي: ندرس إمكانية إصدار عملة رقمية رسمية

صندوق النقد: هذه الزيادات المتوقعة في الأسعار خلال 2022

ستون ومعك ماضون يتصدر تويتر بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك

ارتفاع معدل الهطول المطري السنوي الى 53.1 %

الأرصاد: زخات خفيفة من الثلج فوق المرتفعات الجبلية غداً الإثنين

الحمل الكهربائي يُسجل 3860 ميغاواط مساء أمس السبت

التربية: نتائج امتحانات تكميلية التوجيهي في موعدها

الأزمات: نقل مواعيد التطعيم في حدائق الحسين إلى المدينة الرياضية بسبب الانجماد

الأحد، 30-01-2022 12:33 م

بعد خلاف وقطيعة 7 سنوات.. اليسا ومروان خوري معاً من جديد - صورة

269440_0


الوكيل الإخباري - شارك الفنان اللبناني مروان خوري صورة جمعته بمواطنته النجمة إليسا توّثق ظهورهما العلني الأول بعد قطيعة استمرت 7 سنوات.

وقال معلقاً في حسابه الرسمي على تطبيق إنستغرام": "اللقاء المنتظر طويلاً مع نجمتنا المشعة إليسا. أغاني كثيرة قيد التحضير".

اضافة اعلان

 

وكانت الفنانة المصرية إسعاد يونس دعت خوري وإليسا خلال حلولهما ضيفي برنامجها "صاحبة السعادة" على التوالي إلى الصلح في مبادرة قبلاها.

 

لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6647135_1594882158

أغنية حبيتك بالتلاتة لنداء شرارة تتخطى الـ 100 مليون

150055Image1-1180x677_d

شيرين تعلق على وفاة جدة حسام حبيب

980833_original

انتقادات حادة لبوسي شلبي بعد لقائها جون ترافولتا

6028926-2058971814

حكم نهائي ضد أحمد سعد لصالح سمية الخشاب

145017861_4437790222914751_9089013330407229355_n-e1618383817350-730x438-1-1

حورية فرغلي تكشف سبب تأجيل فيلمها الجديد

c7cf3207753952c73f8657d25f176b1c

شاهد..ضرب مذيعة مصرية شهيرة في عيادة تجميل ودخولها المستشفى

أخبار متعلقة
2021-07-25_16-14-56_467821-730x438

مروان خوري يعود بطرب للموسم الثالث