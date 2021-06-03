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الخميس، 03-06-2021 08:12 م

شاهد .. احدث ظهور للفنانة ريبل ويلسون بعد خسارتها للوزن

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الوكيل الإخباري - بعد أن تعهدت بجعل عام 2020 عام الصحة، فقدت الممثلة الأسترالية «ريبل ويلسون» 30 كيلوغراماً؛ لتبدو أنحف من أي وقت مضى.

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وبحسب موقع «ديلي ميل» قامت «ريبل» البالغة من العمر41 عاماً -على مدار الثمانية عشر شهراً الماضية- بإصلاح أسلوب حياتها بالكامل، وفقدت أكثر من 30 كغم في هذه العملية، وتبدو الآن قد حطمت هدفها في إنقاص الوزن من خلال التخلص من المزيد من الكيلوغرامات. 




 

وقال أحد المصادر: «إنه نهج يقضي على عدم تحمل الطعام، يقلل من السكر، يشجع على تناول الأطعمة الكاملة ببطء، يعزز جهاز المناعة ويقلل الالتهاب».

 

خلال عام 2020، تدربت «ريبل» بقوة مع المدرب الشخصي الشهير «جونو كاستانو» حتى ست مرات في الأسبوع.

 

المصدر - سيدتي 





 




 

 


 

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