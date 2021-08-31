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الثلاثاء، 31-08-2021 12:07 م

شاهد استفزاز مذيعة مصرية مي حلمي لنجم الزمالك

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الوكيل الإخباري - بعد الجدل الذي أثارته، أصدرت نقابة الإعلاميين في مصر، الأحد، قرارا بمنع ظهور المذيعة مي حلمي مقدمة برنامج الحكم على فضائية "الحدث اليوم"، على أي وسيلة إعلامية داخل مصر لعدم تقنين أوضاعها مع النقابة ولمخالفتها ميثاق الشرف الإعلامي.

كما أوقفت القناة، المذيعة وأحالتها للتحقيق بسبب ما بدر منها تجاه لاعب نادي الزمالك السابق أحمد صالح، خلال حلقة أذيعت مساء السبت.

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وكان نجم الزمالك السابق والمدرب المساعد السابق بنادي سموحة، انسحب من البرنامج اعتراضا على طريقة تعامل مقدمة البرنامج معه في طرح الأسئلة بشأن أزمة محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد القلعة البيضاء مع أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة المصري.

 

فيما انتشر المقطع كالنار في الهشيم على مواقع التواصل، وقوبل باستياء شديد من معاملة المذيعة وطريقتها "المستفزة" تجاه ضيفها.

 

يشار إلى أن الزمالك، كان تسلم درع الدوري المصري الجمعة الماضي، لكن شيكابالا لم يتمكن من رفعه بسبب الأحداث المؤسفة التي شهدتها مراسم تتويج الفريق الأبيض، حيث دخل قائد الفريق في مشاجرة وصدام عنيف مع أحمد مجاهد، رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم، بسبب رفض الأخير دخول باقي لاعبي الزمالك وغير المقيدين في قائمة المباراة لحضور مراسم الاحتفال.

 

ثم ترك شيكابالا الملعب ودخل إلى غرفة خلع الملابس، في اعتراض واضح وصريح منه لرفضه تسليم الدرع إلا بعد دخول باقي زملائه أرض الملعب.

 

 

 

المصدر - لبنان 24

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