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الأحد، 27-02-2022 02:02 م

شاهد..انهيار الفنانة أمل رزق في جنازة والدتها

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الوكيل الإخباري - أمل رزق الفنانة المصرية ودعت والدتها مساء اليوم والتي أعلنت عن وفاتها في الساعات الأخيرة، وقد حرص على التواجد في الجنازة العديد من أفراد أسرة وأصدقاء أمل رزق.

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أمل رزق ظهرت في جنازة والدتها وهي في حالة انهيار وذلك أثناء تشييع الجنازة من مسجد السلام بمدينة نصر بمصر، وشهدت الجنازة حضور كبير من أسرة ومحبي الفنانة المصرية التي ظهرت في العديد من الصور وهي في حالة بكاء ويسعى من حولها للتخفيف عنه هذه اللحظات الصعبة.

الفنانة أمل رزق قد نعت والدتها في تدوينة نشرتها عبر حسابها على "فيس بوك" كشفت فيها عن وفاة والدتها فكتبت: "أمي الغالية في ذمة الله إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون صلاة الجنازة في صلاة المغرب مسجد السلام ش ذاكر حسين مدينه نصر والدفن بمدافن الأسرة".

 


 


 


 


 

 

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