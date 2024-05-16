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الخميس، 16-05-2024 03:21 م

قرار الإعلام الكويتي بحق أبطال مسلسل 'زوجة واحدة لا تكفي'

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الوكيل الإخباري - بعد توقيفهم عن العمل لمدة، سمحت وزارة الإعلام الكويتية لأبطال المسلسل الكويتي "زوجة واحدة لا تكفي" بالعودة إلى التمثيل وممارسة نشاطهم الفني.

ويشترط قرار عودة نجوم العمل للتمثيل، توقيع تعهدات بعدم التصوير خارج الكويت، إلا بعد موافقة الوزارة.

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وتعرض مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" لانتقادات واسعة خلال عرضه في رمضان 2024، وذلك بسبب تسليطه الضوء على الخيانة الزوجية وتعدد الزوجات والزواج العرفي، وهو الأمر الذي اعتبره البعض عرضاً جريئاً وإساءة للمجتمع الكويتي.

 


وعلّقت الإعلامية الكويتية مي العيدان على هذا القرار الجديد عبر حسابها على "إنستغرام"، قائلة: كفو على وزارة الإعلام.. الرحمة فوق العدل، وسألت الجمهور حول رأيهم بقرار الوزارة.


خلفية القضية
وكانت وزارة الإعلام الكويتية أعلنت في بيان رسميّ، في مارس (آذار) الماضي، اتخاذ إجراءات ضد المسلسل، معبّرة عن رفضها لأيّ أعمال فنية تُسيء إلى دولة الكويت، أو تمسّ أخلاقيات المجتمع.


وأحالت الوزارة حينها أبطال مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" إلى النيابة العامة بتهمة الإساءة إلى المجتمع الكويتي.

 

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