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الأحد، 12-12-2021 12:26 م

شاهد...بلقيس تدخل العالمية بدويتو غنائي مع أليشيا كيز

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الوكيل الإخباري - لا تزال النجمة بلقيس فتحي تراند على السوشال ميديا بعد المفاجأة القوية التي قدمتها للجمهور العربي من خلال تعاونها مع المطربة العالمية أليشيا كيز خلال حفلها الأخير ضمن سلسلة "أمسيات خالدة" في أكسبو دبي.

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نشرت النجمة الإماراتية لحظة دخولها الى المسرح للغناء مع النجمة الأميركية مقطع فيديو على حسابها في إنستغرام وبدت متألقة بالأزرق وخطفت القلوب بصوتها الجميل، وعلقت عليه قائلة: "أداء الليلة الملحمي مع أختي إليشيا".

وقدمت بلقيس وأليشيا أغنية "إنتهى" وديو غنائي بأغنية common وسط تفاعل كبير من الجمهور.

 

 

 

المصدر - لها

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