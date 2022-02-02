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الأربعاء، 02-02-2022 04:07 م

بعد نزاعها مع بسمة بوسيل... جليلة وتامر حسني في مكتب الأخير

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الوكيل الإخباري - أظهر فيديو متداول على شبكات التواصل الاجتماعي تواجد الفنانة المغربية جليلة في مكتب الفنان المصري تامر حسني.

ونشر رواد الـ"سوشال ميديا" مقطعين مصوّرين ومركّبين في إطار واحد، يوّثق ظهور جليلة حسني في أوقات مختلفة في مكتب الأخير، في إشارة إلى الشائعات التي تحدثت سابقاً عن علاقة تجمعهما، وأدّت الى انفصال النجم المصري عن زوجته الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل في عام 2020 لفترة وجيزة قبل تصالحهما.

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وكانت جليلة قد هاجمت بوسيل في تصريحات سابقة بعدما اتهمتها بمحاولة أخذ حسني منها، بالقول: "رح أرد على واحدة للتو والدة ما عندها شغل ولا عاملة، ولكن هرد عليها بالمغربية... أولاً كلنا عارفين أنتي شو ومنين جاية، يعني من الحمارة للطيارة، ما تلعبي دور البنت الراقية لأن كلنا عارفين أنتي شنو، واجهيني وهاجميني إذا كنتي جريئة وقوية بس أنتي جبانة لاعبة دور البنت الراقية قدام الجمهور".


وأضافت: "مايكل جاكسون شدي راجلك... اتشطري على راجلك لأن عمره ما هيتشدلك، وعندي مسجات لقبل يومين، وما تخلهنش نجرحك أكثر ما أنتي مجروحة".

 

لها 

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