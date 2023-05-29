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الإثنين، 29-05-2023 10:29 ص

شاهد : تامر حسني يفاجئ ركاب أردنيين داخل طائرة متجهة الى عمان

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الوكيل الإخباري - شارك الفنان تامر حسني موقف طريف تعرض له داخل طائرة مع مجموعة ركاب اردنيين  متجهين الى عمان  . 

ونشر تامر  مقطع الفيديو عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل ، وعلق: "بالصدفة لقيت الجروب الأردني العسل دة في الطيارة، وكانوا بيمسوا عليا في الطيارة، وبيغنوا من النهاردة هدلعني بصوت عالي".

وتابع: "روحت رايح لهم وقلبناها حفلة وسليتهم شوية لحد ما الطيارة اتملت ولميت الأجرة وطلعنا نورتوا مصر يا غاليين".

ومن المقرر ان يفتتح الفنان تامر حسني حفل النجوم اليوم في ستاد عمان برفقة نجوم اخرين كالفنان راغب علامة واحمد سعد والاردنيتان زين عوض وديانا كروزن .

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