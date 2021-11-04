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الخميس، 04-11-2021 02:05 م

شاهد .. تشييع جثمان المطرب الكبير صباح فخري

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الوكيل الإخباري - انطلق من دمشق اليوم مراسم تشييع جثمان الفنان الكبير صباح فخري حيث سيدفن في مسقط رأسه في مدينة حلب شمال البلاد.

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وبدأت مراسم التشييع من مشفى الشامي في دمشق، عند الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي مرورا بساحة الأمويين وصولا إلى جسر الثورة باتجاه مدينة حلب، وسيتقبله أهل "الشهباء" وبعد أداء صلاة الجنازة عليه في جامع عبد الله بن عباس، عصر الخميس، ليوارى الثرى بـ"المقبرة الحديثة" بحلب.

وذكرت مصادر إعلامية سورية أن مراسم التشييع الرسمية حضرها وزير رئاسة الجمهورية منصور عزام ممثلا عن الرئيس بشار الأسد، إضافة إلى عدد من الوزراء من بينهم وزيرا الإعلام بطرس الحلاق، والثقافة لبانة مشوح، إضافة إلى عدد من أعضاء القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي وأعضاء في مجلس الشعب وحشد من الفنانين، وممثلين عن النقابات الفنية والمعاهد الموسيقية.

 

 

المصدر - روسيا اليوم 

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