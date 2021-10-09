شاهد ... حفل عيد ميلاد تالا ابنة كارول سماحة السادس

الوكيل الإخباري - نشرت تالا ابنة الفنانة اللبنانية كارول سماحة صوراً من عيد ميلادها السادس وكانت كارول سماحة وزوجها رجل الاعمال وليد مصطفى قاما بتحضير مفاجأة لتالا فيها العديد من الفقرات المميزة، منها الساحر الذي قدّم مجموعة من الالعاب ادخلت جواً من التفاعل بين الاولاد اصدقاء تالا، والتقطت مجموعة الصور بحضور العديد من أصدقاء تالا.

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وكانت كارول نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صوراً من الاحتفال، واصفة ابنتها بالكنز، وقامت بتهنئتها بهذه المناسبة وحصلت الصور على اهتمام كبير بين المتابعين، الذين قاموا بتهنئة تالا في عيد ميلادها.

المصدر - الفن