السبت 09-10-2021
الوكيل الاخباري

العقبة الخاصة تشارك بمعرض سوق السفر العالمي بباريس بنجاح

احتفالية شبابية بمئوية الدولة بمقر الجامعة العربية الثلاثاء المقبل

بلدية الطفيلة تنفذ حملات صيانة لمجاري السيول وتصريف المياه

السفارة الاردنية في باريس تحتفل بمناسبة إدراج السلط على لائحة التراث العالمي

اختتام المخيم الشبابي لمشاركي جائزة الحسن للشباب المستوى الفضي

توجيهات ملكية سامية

العلي : الحكومة أدرجت العديد من البرامج والمشاريع لدعم القطاع الصناعي

مستوطنون يعتدون على مهندسي مساحة الأراضي في الخليل

البنك المركزي يحذر من محاولات انتحال

الاحتلال يقتحم قرى غرب جنين ويستجوب فلسطينيين

السبت، 09-10-2021 03:18 م

شاهد ... حفل عيد ميلاد تالا ابنة كارول سماحة السادس

596A5F91-7910-4F28-8037-F11DFBEBB627.


الوكيل الإخباري - نشرت تالا ابنة الفنانة اللبنانية كارول سماحة صوراً من عيد ميلادها السادس وكانت كارول سماحة وزوجها رجل الاعمال وليد مصطفى قاما بتحضير مفاجأة لتالا فيها العديد من الفقرات المميزة، منها الساحر الذي قدّم مجموعة من الالعاب ادخلت جواً من التفاعل بين الاولاد اصدقاء تالا، والتقطت مجموعة الصور بحضور العديد من أصدقاء تالا.

اضافة اعلان

 

وكانت كارول نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صوراً من الاحتفال، واصفة ابنتها بالكنز، وقامت بتهنئتها بهذه المناسبة وحصلت الصور على اهتمام كبير بين المتابعين، الذين قاموا بتهنئة تالا في عيد ميلادها.

 


المصدر - الفن 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
artworks-000161849005-qfl7k8-t500x500

شاهد ...كيف اصبحت رغد الوزان نجمة طيور الجنة

6321011-1563308708

شاهد ...صورة قديمة لـ ياسمين صبري تكشف عن التعديلات التجميلية التي قامت بها

3338368_1628621502

نادين نسيب نجيم تحضر لهذه المفاجأة - فيديو

salim-assaf

سليم عساف ينشر فيديو لـ وائل كفوري خلال حفلته في قطر

7fd11824-a241-405a-a757-051d9e7e51ee

هنادي مهنا تكشف عن موقف غريب يوم زفافها - فيديو

tamerrrr (3)

هكذا استقبل تامر حسني في الأردن - صور