ذا روك يذرف الدموع بعد تصفيق تاريخي في فينيسيا - فيديو

الفيلم يجسد قصة بطل الفنون القتالية مارك كير، وقد خسر جونسون نحو 60 رطلاً لتأدية الدور. ولاقى العمل إشادات نقدية مبكرة، مع توقعات بترشحه لجوائز كبرى مثل الأوسكار.
جونسون صرّح أنه أراد الخروج من نمط الأكشن وتقديم دور إنساني أعمق.
و الفيلم من إخراج بيني سافدي، ويشاركه البطولة إيميلي بلانت وعدد من نجوم القتال الحقيقيين.
-
أخبار متعلقة
-
تصرّف غير مقبول وغريب... شاهدوا بالفيديو ما فعله رامز جلال مع إعلامية شهيرة!
-
"أنتِ ست خرابة بيوت".. متابع يُهاجم إعلامية شهيرة وهكذا ردت عليه
-
علاقة حب تجمع أحمد عز بهذه الفنانة الجميلة! (صورة)
-
فنان كويتي شهير يثير القلق بعد وعكة صحية على الهواء - صورة
-
سميرة توفيق في العناية المركزة بعد وعكة صحية مفاجئة - صور
-
بعد تصريحات مثيرة للجدل.. إنذار رسمي للفنانة روبي
-
اليكم موعد حفل اصالة المرتقب في سوريا بعد غياب 15 سنة
-
6 أغنيات جديدة.. عبد المجيد عبد الله يستعد لإطلاق "ميني ألبوم"