ذا روك يذرف الدموع بعد تصفيق تاريخي في فينيسيا - فيديو

الوكيل الإخباري- شهد مهرجان فينيسيا السينمائي لحظة مؤثرة خلال العرض الأول لفيلم "The Smashing Machine"، حيث ذرف النجم العالمي دواين جونسون (ذا روك) دموعه بعد تصفيق الجمهور له لمدة 15 دقيقة.

الفيلم يجسد قصة بطل الفنون القتالية مارك كير، وقد خسر جونسون نحو 60 رطلاً لتأدية الدور. ولاقى العمل إشادات نقدية مبكرة، مع توقعات بترشحه لجوائز كبرى مثل الأوسكار.



جونسون صرّح أنه أراد الخروج من نمط الأكشن وتقديم دور إنساني أعمق.



و الفيلم من إخراج بيني سافدي، ويشاركه البطولة إيميلي بلانت وعدد من نجوم القتال الحقيقيين.

