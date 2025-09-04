تصرّف غير مقبول وغريب... شاهدوا بالفيديو ما فعله رامز جلال مع إعلامية شهيرة!

في الفيديو، بدا أن رامز يحتضن مهيرة أثناء التقاط صورة، لكنها سرعان ما ابتعدت وأزاحت يده عن ظهرها بطريقة مفاجئة، ما دفع البعض لاتهامه بـ"التحرش" وسلوك غير لائق.
ورغم أن المقطع لم يظهر تفاصيل واضحة أو تأكيدًا لما حدث، فإن مهيرة نشرت عبر حسابها على إنستغرام فيديو قصير ظهرت فيه وهي تحتضن رامز جلال، المعروف بعفويته وتصرفاته الغريبة في المزاح مع زملائه، ما أعاد الجدل مجددًا حول ما إذا كان الموقف مجرد مزحة أم تجاوزًا للحدود.
-
أخبار متعلقة
-
ذا روك يذرف الدموع بعد تصفيق تاريخي في فينيسيا - فيديو
-
"أنتِ ست خرابة بيوت".. متابع يُهاجم إعلامية شهيرة وهكذا ردت عليه
-
علاقة حب تجمع أحمد عز بهذه الفنانة الجميلة! (صورة)
-
فنان كويتي شهير يثير القلق بعد وعكة صحية على الهواء - صورة
-
سميرة توفيق في العناية المركزة بعد وعكة صحية مفاجئة - صور
-
بعد تصريحات مثيرة للجدل.. إنذار رسمي للفنانة روبي
-
اليكم موعد حفل اصالة المرتقب في سوريا بعد غياب 15 سنة
-
6 أغنيات جديدة.. عبد المجيد عبد الله يستعد لإطلاق "ميني ألبوم"