تصرّف غير مقبول وغريب... شاهدوا بالفيديو ما فعله رامز جلال مع إعلامية شهيرة!

الوكيل الإخباري- أثار الفنان رامز جلال موجة جدل على مواقع التواصل بعد انتشار مقطع فيديو من حفل أقامته مجموعة MBC في مصر، ظهر فيه وهو يتصرف بطريقة وُصفت بـ"غير مقبولة" تجاه الإعلامية مهيرة عبد العزيز.

في الفيديو، بدا أن رامز يحتضن مهيرة أثناء التقاط صورة، لكنها سرعان ما ابتعدت وأزاحت يده عن ظهرها بطريقة مفاجئة، ما دفع البعض لاتهامه بـ"التحرش" وسلوك غير لائق.



ورغم أن المقطع لم يظهر تفاصيل واضحة أو تأكيدًا لما حدث، فإن مهيرة نشرت عبر حسابها على إنستغرام فيديو قصير ظهرت فيه وهي تحتضن رامز جلال، المعروف بعفويته وتصرفاته الغريبة في المزاح مع زملائه، ما أعاد الجدل مجددًا حول ما إذا كان الموقف مجرد مزحة أم تجاوزًا للحدود.

View this post on Instagram A post shared by ميوزك نايشن Music Nation (@musicnationme)