"أنتِ ست خرابة بيوت".. متابع يُهاجم إعلامية شهيرة وهكذا ردت عليه

الوكيل الإخباري-   علّق أحد المتابعين على الإعلامية رضوى الشربيني بوصفها "خرابة بيوت"، فردّت عليه قائلة:
"حسبي الله ونعم الوكيل فيك.. بس كنت قولها في سرك، متبقاش خدت سيئة على العلن".

جاء ذلك بعد بث مباشر وجّهت فيه الشربيني نصيحة للفتيات بعدم الرجوع لـ"الإكس"، مؤكدة أن العلاقة المنتهية لا يجب العودة لها، وأن العوض قد يأتي في شكل آخر مثل شغل أو أصدقاء أو حتى المال—not بالضرورة رجل جديد.

 

