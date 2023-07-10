شاهد : حمادة هلال يثير الجدل بصورة

الوكيل الإخباري- أثار الفنان حمادة هلال تساؤلات الجمهور بأحدث اطلالة وعلى ما يبدو أنها تتعلق بأحدث أعماله الفنية، وهو بعيد عن مسلسل "المداح".

اضافة اعلان



وظهر حمادة هلال، بـ"لحية" كبيرة، ويرتدي نظارة سوداء وجاكيت جلد بصورة شاركها مع المتابعين عبر انستغرام مع تعليق قال فيه " ان شاء الله عمل فني من نوع تاني خالص.. ومش المداح يا جماعة".



وفي ردود الفعل، شبه البعض الإطلالة بـ"اللوك" الخاص بـ ياسر جلال، في مسلسل "رحيم"، حيث علّق أحدهم ممازحاً "مش المداح طبعًا .. ده جزء جديد من مسلسل رحيم"، بينما توقع البعض بأن هذا اللوك، يعود إلى شخصية فنية "شريرة" تقدم الأكشن بشكلٍ كبير.











ETبالعربي