شاهد ...درة غاضبة من معجب وتطلب منه أن يحذف صورتها

الوكيل الإخباري - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للممثلة درة وهي تتكلم مع أحد المعجبين خلال تواجدها على السجادة الحمراء وقيل انها كانت تطلب من أحد معجبيها أن يمسح صورتها التي التقطها لها خلال تواجدها في ختام الدورة الأولى من مهرجان البحر الأحمر السينمائي.





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ولم يعرف سبب قيامها بهذه الخطوة وما قصة الصورة التي طلبت بمسحها في وقت ان المتابعين اصروا على أن درة شخص محترم ولم تقصد الاساءة ولا بد من وجود سبب واضح وصريح لطلبها هذا خصوصا ان طريقتها كانت لبقة .

المصدر - الفن