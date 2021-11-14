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الأحد، 14-11-2021 01:12 م

شاهد ...راغب علامة يتألق في حفله بـ إكسبو2020

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الوكيل الإخباري - أحيا الفنان اللبناني راغب علامة أجمل الحفلات وذلك ضمن "أمسيات خالة" في إكسبو2020 بـ دبي.

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راغب صاحب مسيرة غنائية ناجحة لـ أكثر من ثلاثين عاماً أشعل المسرح وأبهر الحضور بأدائع وأغنياته القديمة المحبوبة والمشهورة والجديدة.

 

وعندما اعتلى المسرح افتتح وصلته الغنائية بأغنية "انا اسمي حبيبك"، ثم وجّه تحيّة حب للامارات العربية المتحدة الكريمة، متمنيًا الاجتماع دومًا ليرى العالم ماذا تفعل الامارات التي وصلت الى المرّيخ. ثم غنى بعدها "يا شعب زايد"، التي كان اهداها الى الامارات قادة وشعباً.

 

وكان علامة صرح للحضور بأنه شعر بالتعب بسبب السفر وتغيّر حال الجو إلا أن حالته تحسنت بسبب مسارعة الأطباء لتقديم العلاج.

 

ونشر راغب صورتين له من حفله بدا فيهما على المسرح أرفقهما برسالة شكر فيها جمهوره قال فيها :"الشكر الكبير للجمهور الذي أسعدني بحضور هذه الليلة الساحرة بالحدث العالمي المُبهر Expo2020 والى كل من شاركنا الفرحة في أيّ مكان في العالم والشكر الأول والأخير لـ الامارات وخصوصاً دبي ولكلّ من أخرج هذا التنظيم الرائع بأبهى حلّة حضاريّة الى العالم".

 

 

 

 

المصدر - الفن 

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