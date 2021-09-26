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الأحد، 26-09-2021 12:29 م

شاهد...زوج وأصدقاء هيا عبد السلام يفاجئونها في عيد ميلادها

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الوكيل الإخباري - نشرت الممثلة والمخرجة الكويتية هيا عبد السلام مجموعة من مقاطع الفيديو عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، بعد أن أقدم زوجها الفنان فؤاد علي أمس بمفاجأتها مع مجموعة من الأصدقاء بمناسبة عيد ميلادها.

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وقد بدت السعادة على وجه هيا بسبب تلك المفاجأة.


وعلقت عبد السلام قائلة :"احبكم وايد وايد وياحلو طلتكم وشكثر حنا ننسعد لما نشوفكم، كل عام واحنا بخير وياكم، كل عام واحنا نشوفه ميلادنا مو بس ميلادكم، نحبكم وايد وايد ويارب يجعل المسرة والسعادة وتحقيق احلامكم قريباً".


من ناحية أخرى، كان قد نشر فؤاد مقطع فيديو على صفحته الخاصة جمعه بـ هيا، وعلق عليه قائلاً :"كل عام وأنتِ بألف خير حبيبتي وإن شاء الله تكون سنة خير وتُحققين فيها كل ما تتمنين".

 

 

المصدر - الفن 

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