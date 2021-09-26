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الأحد، 26-09-2021 11:25 ص

شاهد ... محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد ابنته الكبرى حنين

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الوكيل الإخباري - نشر الفنان المصري محمد رمضان مجموعة من الصور، جمعته بإبنته حنين، بمناسبة عيد ميلادها وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

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وقد ظهرت حنين بحالة من السعادة في معظم الصور، التي إلتقطت في مناسبات عدة.


وظهر رمضان في إحداها وهو يحتضن حنين ويقبلها، وعلق قائلاً :"25 أيلول / سبتمبر عيد ميلاد حنين محمد رمضان، كل سنة وأنتي حبيبتي وأول فرحتي، اللهم أحفظ أبناءنا جميعاً".


متابعي رمضان إنهالوا بالتعليقات على الصور، متمنين لـ حنين عاماً مليئاً بالنجاح والسعادة والفرح.

 

 

 

المصدر - الفن 

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