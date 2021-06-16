شاهد... سيرين عبد النور برفقة ابنها كرستيانو

الوكيل الإخباري - نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور فيديو جديد في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيه مستلقية برفقة إبنها كريستيانو وتقبله بطريقة عفوية، ولاقى الفيديو إعجاب عدد كبير من متابعيها.

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وتحرص سيرين بشكل دائم على مشاركة متابعيها تفاصيل حياتها مع عائلتها والنشاطات التي تقوم بها معهم.



وكانت سيرين إحتفلت مؤخراً بعيد ميلاد ابنتها "تاليا" التي بلغت العاشرة من عمرها، ونشرت سيرين عبر صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة من الصور مع ابنتها "تاليا" وهي تحتضنها، وعلّقت سيرين معبّرة عن حبها وفخرها بابنتها قائلة :"اميرتي صار عمرها ١٠ سنين

ما عم صدق كيف مرقو. انشاء الله العمر كله يا قلبي انتي".



الجدير ذكره أن الفنانة سيرين عبد النور تستعد لانطلاق عرض مسلسلها الجديد "دور العمر" الى جانب الممثل ومقدم البرامج اللبناني عادل كرم.

المصدر - الفن