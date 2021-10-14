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الخميس، 14-10-2021 11:18 ص

شاهد ...شريف منير ينشر صورة له مع الفنانة سميحة ايوب

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الوكيل الإخباري - بعد انتهائه من تصوير مسلسل "إجازة مفتوحة"، نشر الممثل شريف منير صور من كواليس التصوير تجمعه مع النجمة الكبيرة سميحة ايوب ولقاء الخميسي.

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وعلق: " الحمد لله فجر اليوم خلصنا تصوير مسلسل أجازه مفتوحه يا رب النجاح للنهاية".

 

يتألف مسلسل "إجازة مفتوحة" من 40 حلقة بطولة شريف منير، لقاء الخميسى، سميحة أيوب، ملك قورة، نور محمود، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، هشام إسماعيل، هدى مجد، صبا الرافعى، ألفت عمر، محمد العمروسى، أحمد زكريا وعدد من الفنانين الشباب وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.

 


 

المصدر - الفن 

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