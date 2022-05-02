شاهد..شريهان تعايد الجمهور بمقطع فيديو من التسعينيات

الوكيل الإخباري - شاركت الفنانة المصرية شريهان الجمهور مقطع فيديو قديم لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيه من تسعينيات القرن الماضي.



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وإستعانت شريهان بمقطع الفيديو هذا لتعايد الجمهور بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، وهو من الفوازير التي كانت تقدمها سابقاً.



وعلقت شيريهان على الفيديو وقالت: "‏يا عيدنا وقرب تعاللنا واسعد كل اللي يحبونا"، وهي جملة كانت تستخدمها سابقاً.

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