شاهد..شريهان تعايد الجمهور بمقطع فيديو من التسعينيات

الوكيل الإخباري - شاركت الفنانة المصرية شريهان الجمهور مقطع فيديو قديم لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيه من تسعينيات القرن الماضي.
وإستعانت شريهان بمقطع الفيديو هذا لتعايد الجمهور بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، وهو من الفوازير التي كانت تقدمها سابقاً.
وعلقت شيريهان على الفيديو وقالت: "يا عيدنا وقرب تعاللنا واسعد كل اللي يحبونا"، وهي جملة كانت تستخدمها سابقاً.
يا عيدنا و قرب تعاللنا واسعد كل اللي يحبونا 🤍 pic.twitter.com/rHJXkKVFoc— Sherihan (@Sherihan) May 1, 2022
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