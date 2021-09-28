الثلاثاء 28-09-2021
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الثلاثاء، 28-09-2021 10:38 ص

شاهد ...صورة قديمة لزوجة الوليد مقداد تشعل مواقع التواصل

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الوكيل الإخباري - نشرت نور غسان مقداد صورة لها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي وهي طفلة صغيرة بملامح بريئة وعلقت عليها أنها الطفلة نور وظهرت نور جميلة للغاية وهي صغيرة وعينيها الزرقاوتين خطفتا الأنظار وعلق زوجها الوليد على الصورة وكتب: البوبو الجميل.

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وأشار المعلقون أنهم يتمنون أن يروا كيف سيكون شكل أولاد هذا الثنائي الاستثنائي الذي يتابعه الملايين من الوطن العربي والذي شغل مواقع التواصل الاجتماعي منذ ان تزوجا قبل فترة قصيرة واستطاعت من وقتها نور ان تحصد مليون متابع على صفحتها الشخصية.

 

المصدر - الفن 

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