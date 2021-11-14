شاهد...صور زفاف باميلا الكيك تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي

الوكيل الإخباري - تصدرت صور زفاف الممثلة اللبنانية باميلا الكيك مواقع التواصل الاجتماعي وظهرت بفستان أبيض اللون واسع ذو قصة الأميرات ووضعت على رأسها Headpiece كما اعتمدت مكياج خفيف لكن مع قلم شفاه أحمر اللون.

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هذه الصور ليست الا من كواليس تصوير مسلسل "ع الحلوة والمرة" من بطولة الممثل اللبناني نيكولا معوض والممثلة السورية دانا مارديني الى جانب الممثلة كارمن لبس والممثلة سلمى المصري والممثلة نور علي والممثل أحمد الأحمد والممثل جو طراد وغيرهم من وجوه الدراما اللبنانية والسورية.

المصدر - الفن