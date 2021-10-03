شاهد...صور نادرة للسيدة فيروز وعاصي الرحباني من حفل زفافهما

الوكيل الإخباري - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صور لسفيرتنا الى النجوم السيدة فيروز من حفل زفافها على زوجها المؤلف والملحن اللبناني الراحل عاصي الرحباني، وقد لاقت الصور رواجا كبيرا بين الجمهور الذي عبروا عن اعجابهم بهذه الصور النادرة.

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وكانت فاجأت المخرجة ريما الرحباني الجمهور بنشرها صورها لها برفقة والدتها السيدة فيروز، وذلك على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.

وعلّقت ريما على الصورة بالقول: "سيلفي والماضي خلفي"، ونالت اعجاب الاف المتابعين.









المصدر - الفن