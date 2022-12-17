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السبت، 17-12-2022 01:28 م

شاهد..غادة عبدالرازق بأول ظهور بعد إعلان طلاقها

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الوكيل الإخباري - بعد مرور ساعات من إعلان طلاقها رسمياً من مدير التصوير هيثم زنيتا، نشرت الفنانة غادة عبدالرازق، عبر حسابها الشخصي على إنستغرام، مجموعة من الصور لها، ضمن آخر جلسات التصوير التي خضعت لها، حيث ظهرت بإطلالة أنيقة باللون الأسود.

غادة عبدالرازق كشفت عن التقاط جلسة التصوير الجديدة في باريس، وتجاهلت تماماً الرد على التعليقات المطالبة بكشف سبب الطلاق المفاجئ من مدير التصوير هيثم زنيتا، بينما نشرت ابنتها روتانا صوراً خاصة تكشف عن استمتاع غادة برحلتها مع العديد من الصديقات المقربات.

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سيدتي 

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