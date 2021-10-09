السبت 09-10-2021
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السبت، 09-10-2021 12:52 م

شاهد ...كيف اصبحت رغد الوزان نجمة طيور الجنة

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الوكيل الإخباري - شكّلت الطفلة السورية رغد الوزان حين انطلاقتها في قناة "طيور الجنة" ضجة كبيرة آنذاك، اذ قدّمت العديد من الأغاني، ومنها "أسناني واوا" الذي أطلّت بالكليب الخاص لها الى جانب الوليد والمعتصم مقداد.

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وبعد تحقيقها شهرة كبيرة في عمر صغير، تركت رغد "طيور الجنة" واختفت فجأة عن الإعلام، اذ كانت من أهم الوجوه التي تطل على القناة حينها، واللافت هو ان الجمهور دائما ما يذكرها ويسأل عنها، وقد افادت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ان عمرها حاليا 20 عام وهي متزوجة.

 

نعرض لكم صورة لرغد الوزان وهي في مرحلة الشباب بالحجاب.

 

 

المصدر - الفن 

 

 




 

 


 

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