سيدة تقتحم حفل عمرو دياب لتقبّل يده ورد فعله يشعل منصات التواصل - فيديو

الوكيل الإخباري-   شهد حفل الفنان عمرو دياب لحظة طريفة ومؤثرة، حين اقتحمت سيدة مسنّة المسرح أثناء غنائه لأغنية "شايف قمر"، وأمسكت بيده وقبّلتها أمام الجمهور، وسط محاولات من ابنتها لإبعادها دون جدوى.

وتفاعل الحضور مع المشهد، فيما أبدى عمرو دياب احترامه لها بتقبيل يده، لترد السيدة بالمثل أمام الجميع. وانتشر الفيديو بشكل واسع على وسائل التواصل، مع إشادة المتابعين بحب الجمهور الذي يمتد عبر الأجيال.


ويأتي هذا بعد أيام من تألق "الهضبة" في ختام مهرجان الجونة السينمائي، حيث قدّم حفلاً ضخمًا حضره عدد من النجمات مثل يسرا وليلى علوي وهالة صدقي.

 

 

 

