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الإثنين، 04-04-2022 03:38 م

شاهد..لحظة تلقي الفنانة السورية الشهيرة خبر وفاة والدتها على الهواء

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الوكيل الإخباري - لا يزال خبر وفاة والدة النجمة السورية شكران مرتجى محط اهتمام الجمهور، بحيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات الأخيرة مقطع فيديو قصيراً يُظهر لحظة تلقي الفنانة خبر وفاة والدتها خلال مقابلة وانهيارها مباشرةً بالبكاء.

وظهرت مرتجى في الفيديو خلال استضافتها في أحد البرامج، وأكدت بتأثر أنها تلقت اتصالاً أخبروها فيه أن والدتها قد فارقت الحياة، لتجهش بالبكاء وتنهار أمام الجميع.

وحاولت شكران مرتجى توضيح الأمر للمشاهدين وسبب بكائها قائلةً بعفوية وتأثّر: "بعتذر منكم، بس أنا لازم وضّح للناس، أنا هلّق تلقيت خبر وفاة والدتي، سامحوني على أي شي".

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