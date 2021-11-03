شاهد ...للمرة الثانية برج خليفة بدبي يحتفل بعيد ميلاد شاروخان

الوكيل الإخباري - تمت إضاءة برج خليفة أمس بصورة النجم الهندي الشهير شاروخان وذلك إحتفالاً بعيد ميلاده الـ 56 عاما .

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وقد إحتفل شاروخان بهذه المناسبة في منزله في مومباي بالهند وشهد محيط منزله حشداً كبيراً من المعجبين والمحبين الذين حملوا يافطات معايدة وتهنئة.

والجدير بالذكر أن شاروخان قد تزوج في عام 1991 من غوري خان ولديهم 3 أبناء، وكان تعرض ابنه الأكبر أريان خان Aryan Khan، للاحتجاز خلال الفترة الماضية قبل الإفراج عنه بكفالة في قضية تتعلق بحيازة وتعاطي مواد مخدرة.

وقد إشتهر شاروخان طوال أعوام بمسلسلاته وأفلامه التي حققت نجاحاً بارحاً.

المصدر- الفن

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