شاهد...ماجدة الرومي تشعل حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا

الوكيل الإخباري - ماجدة الرومي، الفنانة اللبنانية الكبيرة، أحيت الليلة حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية، وأشعلت الحفل بأغانيها الشهيرة وكذلك تفاعلها المميز مع الجمهور، وشهد الحفل حضور جماهيري كامل العدد.

اضافة اعلان

وتفاعل الجمهور مع ماجدة الرومي في الحفل وكذلك على مواقع التواصل، خاصة بعد تفاعلها مع الجمهور وتوجيهها أكثر من رسالة لهم أثناء الحفل، وإعادتها تقديم بعض الأغاني على المسرح بناء على طلب الجمهور.

المصدر - هي