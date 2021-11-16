شاهد...ماجدة الرومي تشعل حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا

الوكيل الإخباري - ماجدة الرومي، الفنانة اللبنانية الكبيرة، أحيت الليلة حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية، وأشعلت الحفل بأغانيها الشهيرة وكذلك تفاعلها المميز مع الجمهور، وشهد الحفل حضور جماهيري كامل العدد.
وتفاعل الجمهور مع ماجدة الرومي في الحفل وكذلك على مواقع التواصل، خاصة بعد تفاعلها مع الجمهور وتوجيهها أكثر من رسالة لهم أثناء الحفل، وإعادتها تقديم بعض الأغاني على المسرح بناء على طلب الجمهور.
#مباشر— Majida El Roumi ماجدة الرومي (@majidaelroumi) November 15, 2021
حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية
في دار الأوبرا المصرية #ماجدة_الرومي #دار_الاوبرا_المصرية #مهرجان_الموسيقى_العربية pic.twitter.com/6aEWeVeKZu
المصدر - هي
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