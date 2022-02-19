شاهد - ماغي بو غصن تحتفل بميلاد جيسي عبدو

الوكيل الإخباري - احتفلت النجمة ماغي بو غصن بيوم ميلاد زميلتها وصديقتها الممثلة اللبنانية جيسي عبدو بطريقة مميّزة نالت إعجاب المتابعين الذين أشادوا بالعلاقة الرائعة التي تجمع بينهما.



وشاركت النجمة اللبنانية متابعيها على تطبيق انستغرام بمقطع فيديو من أجواء الإحتفال البسيطة بمناسبة ميلاد جيسي الذي اقيم في احد المطاعم، وظهرتا وهما ترقصان بعفوية على انغام اغنية النجم المصري عمرو دياب "يا انا يا لأ".

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وارفقت بو غصن المقطع بتعليق كتبت فيه: "عقبال المية يا رفيقة العمر.. سنين كلها نجاح وفرح يا رب.. بحبك". لتردّ عليها زميلها بتعليق كتبت فيه: "بحبك من قلب قلبي".





لها

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