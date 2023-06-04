شاهد : محمد حماقي يدعم طفلة مصابة بمتلازمة داون بجدة

الوكيل الإخباري- تداول رواد السوشيال ميديا، مقطع فيديو، للفنان محمد حماقي، من حفله الذي أقيم مساء الجمعة بمدينة جدة، وظهر وهو يغازل طفلة مصابة بمتلازمة داون.



وظهر محمد حماقي في مقطع الفيديو وهو يغازل الطفلة بعدما أعطته باقة من الورود، وقال لها: "طول الحفلة بغنيلك أنتِي بس".



وأشعل حماقي الحفل كعادته بوصلات متتالية الغناء من أغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني منها "زيها مين" و"لا ملامة" ،" م البداية"، "أحلى حاجة فيكي" و"هوا دا حبيبي" و"جمالها استثنائي" و"أم الدنيا".. وغيرها من الأغاني التي أحدثت حالة من البهجة.. بالإضافة الى "أدرنالين" و"قلبي حبك جدا جدا".. وغيرها ممن قدمها تلبية لرغبات الجمهور.

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@Benchmark_ksa @hamaki pic.twitter.com/PZDDvM9Vh5 محمد حماقي مع طفلة متلازمة داون بفيديو لطيف من حفله الغنائي في جدة 😍 June 3, 2023

في الفن