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الإثنين، 25-04-2022 01:57 م

شاهد.. محمد رمضان يحاول إنقاذ مسلسله الرمضاني بفيديو

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الوكيل الإخباري - أثار الفنان محمد رمضان، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك من خلال منشور له على حسابه الخاص بـ"إنستغرام" حيث نشر مقطع فيديو لأحد مشاهد مسلسل "المشوار"، الذي يشارك به في سباق الدراما الرمضاني الحالي، وعلّق عليه قائلاً: "كله شطَّب وإحنا بنقول يا هادي... الحرب خدعة يا فن.. المشوار.. ثقة في الله نجاح".

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ولقي تعليق رمضان غضب بعض الجمهور الذي أبدى عدم رضاه عن المسلسل، مؤكدين أنه لم يجد الصدى الذي انتظروه مثل مسلسلاته السابقة لذلك يسعى الى الترويج لعمله رغم الضعف الكبير في نسبة المشاهدين واعتبار العديد من النقاد أنه لم يحقق النجاح الذي يريده.

 

 

 

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