محمد رمضان ينقذ معجباً من الأمن-فيديو

الوكيل الإخباري - نشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه الخاص في "إنستغرام" مقطع فيديو من حفله الأخير الذي أحياه في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

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وظهر خلاله وهو ينقذ واحداً من جمهور الحفل أراد مصافحته، بعدما منعه من ذلك رجال الأمن في الحفل، ليُظهر رمضان لفتة إنسانية بجعل رجال الأمن يتركون المعجب ليتجه صوبه ويصافحه.

وقال رمضان في الفيديو: "كلنا شغالين عندهم، تعالى يا حبيبي براحة"... ثم قدّم مجموعة من أجمل أغانية وسط استعراضات أبهرت جمهوره.

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